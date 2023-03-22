Овечкин побил рекорд Эспозито по числу сезонов с 40+ шайбами в регулярке НХЛ после 30 лет

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Счёт — 7:6 в овертайме в пользу гостей.

На шестой минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил первую шайбу «Вашингтона» в этом матче. 37-летний форвард забивает минимум 40 голов в НХЛ уже в 13-м сезоне.

При этом россиянин шестой раз достиг отметки 40 шайб после 30 лет и превзошёл рекорд Фила Эспозито, которому это удалось сделать пять раз.

В нынешнем сезоне 37-летний Овечкин принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 40 шайб и сделал 29 результативных передач.