Овечкин – пятый игрок в истории НХЛ, достигший отметки 40 шайб за сезон в 37+ лет

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Счёт — 7:6 в овертайме в пользу гостей.
На шестой минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил первую шайбу «Вашингтона» в этом матче. 37-летний форвард забивает минимум 40 голов в НХЛ уже в 13-м сезоне.
Ранее такой отметки в возрасте 37 лет или старше (на момент 40-й шайбы) достигали только четыре игрока – Горди Хоу (в 40 лет, сезон-1968/1969), Джонни Бьюсик (37, 1972/1973), Фил Эспозито (37, 1978/1979) и Брендан Шенахан (37, 2005/2006).
В нынешнем сезоне 37-летний Овечкин принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 40 шайб и сделал 29 результативных передач.
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