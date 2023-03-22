«Колорадо» продлил контракт с главным тренером, который привёл клуб к чемпионству в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» продлил контракт с главным тренером Джаредом Беднаром, сообщается на официальном сайте американской команды.

С 51-летним специалистом подписано новое трёхлетнее соглашение, которое вступит в силу после завершения сезона-2023/2024. Таким образом, новый контракт Беднара будет действовать до 2027 года.

Беднар возглавил «Эвеланш» перед стартом сезона-2016/2017 после решения Патрика Руа уйти в отставку. В 2022 году канадский тренер выиграл с клубом Кубок Стэнли. Специалист привёл «Эвеланш» к третьему в их истории Кубку Стэнли, победив в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая выигрывала кубок на протяжении двух сезонов кряду перед этим. В январе этого года он установил новый рекорд франшизы по числу побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.