«Колорадо» продлил контракт с главным тренером, который привёл клуб к чемпионству в НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» продлил контракт с главным тренером Джаредом Беднаром, сообщается на официальном сайте американской команды.
С 51-летним специалистом подписано новое трёхлетнее соглашение, которое вступит в силу после завершения сезона-2023/2024. Таким образом, новый контракт Беднара будет действовать до 2027 года.
Беднар возглавил «Эвеланш» перед стартом сезона-2016/2017 после решения Патрика Руа уйти в отставку. В 2022 году канадский тренер выиграл с клубом Кубок Стэнли. Специалист привёл «Эвеланш» к третьему в их истории Кубку Стэнли, победив в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая выигрывала кубок на протяжении двух сезонов кряду перед этим. В январе этого года он установил новый рекорд франшизы по числу побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
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