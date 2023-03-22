Илья Сорокин – вторая звезда матча «Айлендерс» – «Торонто»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:2.
Российский голкипер Илья Сорокин был признан второй звездой матча. На счету россиянина 25 сейвов. Кэл Клаттербак стал первой звездой игры. Игрок четвёртого звена набрал три очка, оформив дубль и отдав один голевой пас. Третье место у Ноа Добсона. Он набрал 2 (1+1) очка.
Уже на 12-й минуте счёт в матче открыл Сэм Лафферти. На 21-й минуте сравнял Зак Паризе. Затем забил Хадсон Фэшинг на 34-й минуте. На 38-й минуте отличился Кэл Клаттербак.
На 44-й минуте Митчелл Марнер отыграл ещё одну шайбу для гостей. Спустя минуту Клаттербак оформил дубль. Симон Хольмстрём забил на 51-й минуте. На 54-й минуте забил Ноа Добсон. Андерс Ли установил итоговый счёт на 57-й минуте.
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