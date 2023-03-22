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Илья Сорокин совершил феноменальный сейв в матче с «Торонто». Видео

Илья Сорокин совершил феноменальный сейв в матче с «Торонто». Видео
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:2.

В одном из эпизодов игры, в первом периоде при счёте 1:0 в пользу гостей, российский голкипер Илья Сорокин совершил феноменальный сейв, который перевернул игру.

ВИДЕО

В этой игре Сорокин совершил 25 сейвов, а после стал второй звездой матча.

Уже на 12-й минуте счёт в матче открыл Сэм Лафферти. На 21-й минуте сравнял Зак Паризе. Затем забил Хадсон Фэшинг на 34-й минуте. На 38-й минуте отличился Кэл Клаттербак.

На 44-й минуте Митчелл Марнер отыграл ещё одну шайбу для гостей. Спустя минуту Клаттербак оформил дубль. Симон Хольмстрём забил на 51-й минуте. На 54-й минуте забил Ноа Добсон. Андерс Ли установил итоговый счёт на 57-й минуте.

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