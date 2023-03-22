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«Просто как? Как он это делает? Никто не понимает». Кузнецов — о рекордах Овечкина

«Просто как? Как он это делает? Никто не понимает». Кузнецов — о рекордах Овечкина
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7 ОТ) высказался об очередном достижении капитана столичной команды Александра Овечкина, который сегодня достиг отметки в 40 голов в 13-м сезоном за карьеру, что является новым рекордом лиги.

«Некоторые хоккеисты любят забивать, всегда голодны до голов и не устают от них, хотят забивать ещё и ещё. Смотришь, что он творит каждый день, и это кажется невозможным. Просто как?

Он влияет на игру, когда начинает хитовать. Он большой и сильный, и в то же время здорово катается. Обычно такие игроки только хитуют, ведут жёсткую игру, а он умеет всё. Не понимаю, как он это делает? Никто этого не понимает», — сказал Кузнецов.

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