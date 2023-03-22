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«У вас сколько рекордов, ноль? Ну вот видите». Александр Овечкин – журналисту

«У вас сколько рекордов, ноль? Ну вот видите». Александр Овечкин – журналисту
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил с журналистом Томом Гуллити после достижения очередного рекорда.

«Да, это довольно классный момент. Не имеет значения, что это за рекорд. Это рекорд, какой бы он ни был, вы знаете. Сколько у вас рекордов, ноль? Ну вот видите», – обратился Овечкина к журналисту.

37-летний форвард забивает минимум 40 голов в НХЛ уже в 13-м сезоне. Россиянин превзошёл соответствующий рекорд, который ранее делил с Уэйном Гретцки (12 сезонов). Нападающие Марио Лемье и Марсель Дионн забивали не менее 40 голов в НХЛ по 10 сезонов.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 69 (40+29) очков.

Сегодня, на церемонии чествовали юбилейный 800-й гол легендарного хоккеиста, а также достижение им второй строчки в списке рекордсменов по количеству шайб в истории НХЛ.

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