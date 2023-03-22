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«Вегас» переиграл «Ванкувер» благодаря голу Павла Дорофеева

«Вегас» переиграл «Ванкувер» благодаря голу Павла Дорофеева
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вегас Голден Найтс». Матч закончился победой гостей со счётом 4:3.

На четвёртой минуте счёт голам открыл Фил Кессел. На 13-й минуте удвоил преимущество Райлли Смит.

Джей Ти Миллер реализовал буллит на 28-й минуте. На это голом ответил Теодор Блюгерс на 31-й минуте. Затем Миллер оформил дубль, теперь он забил с игры.

На 38-й минуте победный год забил 22-летний российский нападающий Павел Дорофеев. Ему ассистировали Алекс Пьетранджело и Вильям Карлссон. Филлип Ди Джузеппе ответил голом, но этого было мало, чтобы набрать очки хозяевам в этом матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2023, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Кессел – 03:01 (5x5)   0:2 Смит (Карлссон) – 12:11 (5x5)   1:2 Миллер – 27:57   1:3 Блюгерс (Хауден, Хаг) – 30:22 (5x5)   2:3 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 32:42 (4x3)   2:4 Дорофеев (Пьетранджело, Карлссон) – 37:19 (5x5)   3:4 Ди Джузеппе (Миллер, Хьюз) – 51:43 (5x5)
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