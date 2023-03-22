«Вегас» переиграл «Ванкувер» благодаря голу Павла Дорофеева

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вегас Голден Найтс». Матч закончился победой гостей со счётом 4:3.

На четвёртой минуте счёт голам открыл Фил Кессел. На 13-й минуте удвоил преимущество Райлли Смит.

Джей Ти Миллер реализовал буллит на 28-й минуте. На это голом ответил Теодор Блюгерс на 31-й минуте. Затем Миллер оформил дубль, теперь он забил с игры.

На 38-й минуте победный год забил 22-летний российский нападающий Павел Дорофеев. Ему ассистировали Алекс Пьетранджело и Вильям Карлссон. Филлип Ди Джузеппе ответил голом, но этого было мало, чтобы набрать очки хозяевам в этом матче.