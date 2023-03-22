Защитник Мухамадуллин принял участие в матче АХЛ впервые после отъезда из «Салавата»

Российский защитник Шакир Мухамадуллин принял участие в матче АХЛ в составе фарм-клуба «Сан-Хосе» впервые после отъезда из «Салавата Юлаева». Клуб россиянина «Сан-Хосе Барракуда» разгромно уступил «Колорадо Иглз» со счётом 0:8. Дублем и результативной передачей в составе победителей отметился российский нападающий Михаил Мальцев.

Российский защитник отметился в протоколе двумя штрафными минутами и по итогам матча заработал отрицательный показатель полезности «-1».

Напомним, в конце февраля права на Мухамадуллина в результате крупного обмена перешли к «Сан-Хосе» от «Нью-Джерси Дэвилз». Мухамадуллин провёл предыдущую часть сезона в КХЛ, выступая за «Салават Юлаев». В 67 матчах регулярного чемпионата защитник записал на свой счёт 25 (6+19) баллов при показателе полезности «+16». В шести встречах плей-офф хоккеист набрал два (1+1) очка при коэффициенте полезности «+1».