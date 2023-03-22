Исторический день для Овечкина, Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил новый рекорд, норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в спринте на 14-м этапе Кубка мира, «Локомотив» сократил отставание от ЦСКА в серии плей-офф. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Овечкин обогнал Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами и установил новый рекорд НХЛ.
2. Йоханнес Клебо выиграл спринт на 14-м этапе Кубка мира, Лука Шанава — второй.
3. Хет-трик Чеховича помог «Локомотиву» победить ЦСКА и сократить отставание в серии плей-офф.
4. РФС ведёт переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд в международные турниры.
5. Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки осталось 74 гола.
6. «Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» и находится в шаге от победы в серии плей-офф.
7. Хайкин вернулся в «Будё-Глимт» через два месяца.
8. Овечкин – пятый игрок в истории НХЛ, достигший отметки в 40 шайб за сезон в 37+ лет.
9. Родина обыграла американку Перу и вышла во второй круг турнира в Майами.
10. Ойер Фано Дадебат: Моуринью летом возглавит «Реал».
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