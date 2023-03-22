«Феноменальный сейв». Капитан «Айлендерс» — о чудо-спасении Сорокина в матче с «Торонто»

Нападающий «Нью-Йорк Айнлендерс» Андерс Ли восхитился спасением российского голкипера Ильи Сорокина в матче с «Торонто» (7:2). В середине первого периода при счёте 1:0 в пользу «Мейпл Лифс» россиянин совершил сумасшедший сейв клюшкой из пустых ворот.

«Это было великолепно. Этим сейвом он разбудили нас на скамейке запасных. Я думаю, что этот момент стал переломным в матче, нам это было необходимо. Соперник создавал хорошие возможности, так что счёт 2:0 на 10-й минуте мог многое изменить. Так что спасибо Илье. Это был феноменальный сейв», — цитирует Ли официальный сайт НХЛ.

По итогам матча Сорокин совершил 25 сейвов, и был признан второй звездой встречи. В текущем сезоне НХЛ 27-летний голкипер одержал 26 побед в 53 матчах с процентом отражённых бросков 92,5%.