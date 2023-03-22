«Удаления, которые поломали игру». Плотников — о причинах поражения от «Локомотива»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников, считает, что удаления стали причиной поражения армейского клуба в третьем матче серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (2:6).
«Игра давалась, создали много моментов. Свои шансы не реализовали, а «Локомотив» свои забил, поэтому такой счет. Не хватило одного гола, а дальше уже пошли удаления, которые поломали нашу игру. Повторюсь: было много удалений, и от упущенных своих моментов, как снежный ком, всё покатилось. Пропустили ещё одну — и вот так всё получилось. У нас тренерский штаб решит, что мы будем исправлять и добавлять», — цитирует Плотникова пресс-служба ЦСКА.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу армейцев. Следующая игра серии пройдет завтра, 23 марта, в Ярославле. В текущем плей-офф на счету Плотникова шесть (4+2) очков в 10 матчах.
- 22 марта 2023
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