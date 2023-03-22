Комиссионер НХЛ будет следовать за «Кэпиталз», когда Овечкину останется 5 голов до Гретцки

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн собирается следовать за «Вашингтон Кэпиталз», когда российский капитан команды Александр Овечкин приблизится на расстояние четырёх-пяти голов до великого рекорда Уэйна Гретцки. Об этом решении главы Национальной хоккейной лиги сообщает журналист Мэтт Вейрих на своей странице в «Твиттере».

«Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли пообщался с журналистами во время первого перерыва [матча между „Вашингтоном“ и „Коламбус Блю Джекетс“].

Он сказал, среди прочего, что комиссар Гэри Беттмэн планирует следовать за «Кэпиталз», когда Алексу Овечкину останется четыре или пять голов до рекорда Уэйна Гретцки", — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас на счету российского нападающего 820 шайб. Он отстаёт от Гретцки на 74 гола.