Герсонский порассуждал, какими качествами должен обладать новый генменеджер «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский поделился мыслями о том, какими навыками должен обладать новый генеральный менеджер «Авангарда». Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заявил о поисках подходящей кандидатуры на эту должность.
«Для развития клуба у Крылова должен быть такой помощник, который бы чётко и профессионально понимал и разбирался как в работе менеджеров при комплектовании команды, так и в постановке правильного тренировочного процесса главной команды. Кроме того, он должен чётко выстроить линию взаимодействия между «Авангардом» и «Омскими крыльями». То есть существует много нюансов, которые необходимо наладить в клубе, чтобы он развивался независимо от того, кто будет главным тренером команды КХЛ. Назвать эту должность можно по-разному — хоть спортивным директором, хоть генеральным менеджером. Суть не в этом, а в том, что всё должно быть выстроено таким образом, чтобы всегда была подпитка игроками, которые приспособлены к системе клуба», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.
На данный момент «Авангард» ведёт в серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции КХЛ у «Металлурга» со счётом 3:0. Следующий матч серии пройдёт завтра, 23 марта, в Магнитогорске. Все предыдущие матчи серии завершились с разрывом в одну шайбу.
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