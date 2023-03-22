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Овечкин рассказал, благодаря чему остаётся одним из лучших снайперов НХЛ в течение 18 лет

Овечкин рассказал, благодаря чему остаётся одним из лучших снайперов НХЛ в течение 18 лет
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о церемонии чествования перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7). Капитана «столичных» поздравляли с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

«Это был особенный день для меня, для всей организации, для болельщиков. К сожалению, мы проиграли.

Как я продолжаю оставаться одним из лучших снайперов НХЛ в своём 18-м сезоне НХЛ? Я просто пытаюсь наслаждаться своим временем, стараюсь делать всё возможное», — сказал Овечкин после матча.

37-летний форвард забивает минимум 40 голов в НХЛ уже в 13-м сезоне. Россиянин превзошёл соответствующий рекорд, который ранее делил с Уэйном Гретцки (12 сезонов). Нападающие Марио Лемье и Марсель Дионн забивали не менее 40 голов в НХЛ по 10 сезонов. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 69 (40+29) очков.

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