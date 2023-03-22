Лидер «Сент-Луиса» — Овечкину: было честью играть против тебя. Удачи в погоне за Гретцки
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Лидер и нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн обратился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по случаю выхода на второе место в истории НХЛ по количеству голов.
«Ови, это Брэйд Шенн тут. Поздравляю с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории. Обошёл легенду и готовишься обойти другую. Для меня было честью играть против тебя все эти годы. Удачи в твоей погоне за Гретцки, удачи в этом пути», — сказал Шенн.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Счёт — 7:6 в пользу гостей. Перед встречей Овечкину устроили церемонию чествования.
Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно будет прочитать сегодня, 22 марта, на «Чемпионате».
Новость по темеМакдэвид обратился к Овечкину по случаю выхода Александра на 2-е место в списке снайперов
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