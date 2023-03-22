Защитник «Виннипега» — Овечкину: не могу дождаться, когда ты станешь первым — уже скоро

Защитник «Виннипег Джетс» Бренден Диллон обратился к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по случаю выхода на вторую строчку в истории НХЛ по количеству шайб.
«Эй, Ови, это Дилли. От лица организации хочу поздравить тебя с выходом на второе место в списке лучших снайперов и обошёл Горди Хоу (делает жест в виде кавычек, подразумевая цифру два). Не могу дождаться, когда ты взберёшься ещё дальше по этой лестнице и станешь первым — уже совсем скоро», — сказал Диллон.
Отметим, что защитник выступал за «Вашингтон» с 2019 по 2021 год.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Счёт — 7:6 в пользу гостей. Перед встречей Овечкину устроили церемонию чествования.
Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно будет прочитать сегодня, 22 марта, на «Чемпионате».
- 22 марта 2023
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