Коньков: «Локомотив» сделает всё для того, чтобы выиграть второй домашний матч

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что «Локомотив» выиграет в четвёртом матче серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ с ЦСКА и сравняет счёт в противостоянии. Ярославцы уступают в серии со счётом 1-2.

«Для меня понятно, что при домашних трибунах «Локомотив» использовал все свои моменты. Два первых матча у ярославцев были хорошего содержания, но они не имели результата. Даже Сергей Федоров на пресс-конференции отметил, что железнодорожники должны были выигрывать в одном из двух первых поединков. По игре было видно, что «Локомотив» действует хорошо, но армейцам чудесным образом удавалось сдерживать этот порыв. В игру команды были внесены коррективы, она более бережно отнеслась к своим моментам. Ярославцы обязаны были брать третий матч. В случае поражения счет бы стал 0-3, и тогда у них практически не осталось бы шансов на спасение серии. Выиграть четыре матча подряд у ЦСКА – крайне сложная задача.

Я думаю, ярославцы сделают всё для того, чтобы забрать второй домашний матч. Нас ждёт очень интересная игра. Надо посмотреть, что предложат армейцы. Честно говоря, они уступают сопернику в первых периодах. Да, потом у них получается выправлять ситуацию, но в начале игры всегда нужно делать задел. В первых двух матчах ЦСКА сдерживал натиск соперника, но в третьем сделать этого не получилось», – приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Счёт в серии стал 2-1 в пользу армейцев. Следующая игра серии пройдет завтра, 23 марта, в Ярославле.