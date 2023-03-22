«Молодчик!» Капризов поздравил Овечкина с выходом на 2-е место в списке лучших снайперов

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов обратился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по случаю выхода на второе место в истории НХЛ по количеству голов.
«Привет, Ови. Это Кирилл Капризов. Поздравляю с тем, что ты обошёл Горди Хоу. Продолжай в том же духе! Не дождусь, чтобы увидеть, как ты побьёшь рекорд Гретцки. Молодчик!» — сказал Капризов.
Отметим, что последнюю фразу Капризов произнёс на русском языке, остальное — на английском.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Счёт — 7:6 в пользу гостей. Перед встречей Овечкину устроили церемонию чествования.
Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно будет прочитать сегодня, 22 марта, на «Чемпионате»:
- 22 марта 2023
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