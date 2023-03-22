Патрик Кейн обратился к Овечкину по случаю выхода на второе место в списке снайперов НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн обратился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по случаю выхода на второе место в истории НХЛ по количеству голов.

«Ови, просто хотел поздравить тебя с тем, что ты обошёл Горди Хоу. Потрясающе видеть, как ты продолжаешь забивать голы на протяжении всей карьеры. Ещё раз поздравляю, забей ещё больше!» — сказал Кейн.

Отметим, что 34-летний американский нападающий по ходу сезона был обменян из «Чикаго Блэкхоукс», в котором провёл всю карьеру — 16 лет, в «Рейнджерс». Кейн занимает третье место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков. Американский форвард уступает лишь Сидни Кросби и Александру Овечкину.

Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»: