Патрик Кейн обратился к Овечкину по случаю выхода на второе место в списке снайперов НХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн обратился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по случаю выхода на второе место в истории НХЛ по количеству голов.
«Ови, просто хотел поздравить тебя с тем, что ты обошёл Горди Хоу. Потрясающе видеть, как ты продолжаешь забивать голы на протяжении всей карьеры. Ещё раз поздравляю, забей ещё больше!» — сказал Кейн.
Отметим, что 34-летний американский нападающий по ходу сезона был обменян из «Чикаго Блэкхоукс», в котором провёл всю карьеру — 16 лет, в «Рейнджерс». Кейн занимает третье место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги среди действующих игроков. Американский форвард уступает лишь Сидни Кросби и Александру Овечкину.
Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»:
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