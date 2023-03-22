Бержерон — Овечкину: было наслаждением следить за твоей игрой и сражаться с тобой эти годы

Лидер и нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на вторую строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Эй, Ови, это Бержи, и я хочу поздравить тебя — ты стал вторым лучшим снайпером в истории НХЛ, обогнав Горди Хоу. Это удивительное достижение. Было наслаждением следить за твоей игрой и сражаться с тобой все эти годы. Поздравляю с замечательной карьерой, которая всё ещё продолжается — это впечатляет. Желаю тебе всего самого хорошего, продолжай и дальше своё великое дело. Ещё раз поздравляю!» — сказал Бержерон.

Отметим, что канадский нападающий и Овечкин — ровесники, им обоим по 37 лет. Бержерон, однако, был задрафтован «Бостоном» на год раньше — в 2003 году. Канадец ушёл во втором раунде под общим 45-м номером. С тех пор форвард неизменно выступает за «мишек».

Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»: