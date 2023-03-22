Жафяров: если бы не драфт КХЛ, непонятно, как вообще сложилась бы моя карьера

Нападающий СКА Дамир Жафяров вспомнил, как начинал карьеру в новокузнецком «Металлурге» и отметил роль драфта КХЛ. Нападающий дебютировал в составе новокузнецкого клуба в сезоне-2012/2013, где за 41 матч набрал 11 (5+6) очков.

«Свою профессиональную карьеру я начал в «Кузне». Провёл там свои первые сезоны в КХЛ, но мне и выступление в МХЛ, в «Кузнецких медведях» много чего дало. Это был очень серьёзный шаг вперёд. В 17 лет новокузнецкий «Металлург» задрафтовал из «Руси»? В тот момент в принципе не ожидал, что меня кто-то задрафтует. Поэтому был готов ехать куда угодно и делать что угодно – лишь бы играть в хоккей. Никаких сомнений и разговоров по этому поводу не было. Задрафтовали? Еду! Со мной тогда в «Кузню» поехало ещё несколько ребят, с кем я играл по своему году – Любушкин, Слепышев… Так что сложностей не испытывал. Интересное время было.

По себе скажу, что, если бы не драфт, непонятно, как вообще сложилась бы моя карьера. До этого я ездил на просмотр в несколько команд МХЛ, и меня никуда не взяли. А благодаря драфту я полноценный сезон в Молодёжной лиге провёл и неплохо себя показал. Моё мнение – драфт даёт возможность некоторым хоккеистам заиграть на высоком уровне. В 17 лет в игрока многие не верят», — цитирует Жафярова официальный сайт КХЛ.

В карьере КХЛ Жафяров выступал за новокузнецкий «Металлург», «Сибирь», «Адмирал», ЦСКА, «Торпедо» и СКА. Всего в лиге 29-летний форвард провёл 585 матчей, в которых набрал 310 (128+182) очков.