Лучший ассистент «Филадельфии»: Ови, все мы ждём, когда ты станешь первым

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз обратился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в честь выхода россиянина на второе место по количеству шайб, заброшенных за всё время в Национальной хоккейной лиге.

«Хей, Ови, это Кевин Хейз. Хотел бы поздравить с тем, что ты вышел на второе место в истории по количеству голов и обошёл Горди Хоу. Ты установил много достижений за свою карьеру. Все мы ждём, когда ты станешь первым. Будет весело наблюдать за твоим путём», — сказал Хейз.

Отметим, что американский крайний нападающий выступает за «Филадельфию» с сезона-2019/2020. Хейз является лучшим ассистентом (34), вторым бомбардиром (51) и третьим снайпером (17) «лётчиков» в нынешнем чемпионате.

Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»: