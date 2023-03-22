Лучший ассистент «Филадельфии»: Ови, все мы ждём, когда ты станешь первым
Поделиться
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз обратился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в честь выхода россиянина на второе место по количеству шайб, заброшенных за всё время в Национальной хоккейной лиге.
«Хей, Ови, это Кевин Хейз. Хотел бы поздравить с тем, что ты вышел на второе место в истории по количеству голов и обошёл Горди Хоу. Ты установил много достижений за свою карьеру. Все мы ждём, когда ты станешь первым. Будет весело наблюдать за твоим путём», — сказал Хейз.
Отметим, что американский крайний нападающий выступает за «Филадельфию» с сезона-2019/2020. Хейз является лучшим ассистентом (34), вторым бомбардиром (51) и третьим снайпером (17) «лётчиков» в нынешнем чемпионате.
Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»:
Комментарии
- 22 марта 2023
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:45
-
21:39
-
21:22
-
21:08
-
21:00
-
20:52
-
20:43
-
20:40
-
20:25
-
20:06
-
20:00
-
19:47
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:10
-
19:07
-
19:00
-
18:54
-
18:46
-
18:41
-
18:38
-
18:35
-
18:19
-
18:05
-
18:00
-
17:40
-
17:32
-
17:22
-
17:20
Партнерский контент