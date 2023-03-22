Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок «Вашингтона»: я многому научился у Овечкина. Очень скучаю по тому времени

Экс-игрок «Вашингтона»: я многому научился у Овечкина. Очень скучаю по тому времени
Комментарии

Нападающий «Сиэтл Кракен» Андре Бураковски обратился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по случаю выхода на второе место в истории НХЛ по количеству голов.

«Ови, поздравляю с тем, что обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ! Это невероятное достижение. У меня есть много хороших совместных воспоминаний с тобой. Я провёл потрясающее время в «Вашингтоне», многому научившись у тебя. Очень скучаю по тому времени. Продолжай забивать столько же. Не могу дождаться, когда ты выйдешь на первое место!» — сказал Бураковски.

Отметим, что шведский нападающий был задрафтован «Вашингтоном» в 2013 году в первом раунде под общим 23-м номером. Бураковски выступал за «столичных» пять лет — с 2014 по 2019 год. За это время шведский форвард успел выиграть Кубок Стэнли, запомнившись двумя голами в седьмом матче финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2019-м Андре был обменян в «Колорадо Эвеланш».

Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»:

«Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина «Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина
Новость по теме
Макдэвид обратился к Овечкину по случаю выхода Александра на 2-е место в списке снайперов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023