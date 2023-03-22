Экс-игрок «Вашингтона»: я многому научился у Овечкина. Очень скучаю по тому времени

Нападающий «Сиэтл Кракен» Андре Бураковски обратился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по случаю выхода на второе место в истории НХЛ по количеству голов.

«Ови, поздравляю с тем, что обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ! Это невероятное достижение. У меня есть много хороших совместных воспоминаний с тобой. Я провёл потрясающее время в «Вашингтоне», многому научившись у тебя. Очень скучаю по тому времени. Продолжай забивать столько же. Не могу дождаться, когда ты выйдешь на первое место!» — сказал Бураковски.

Отметим, что шведский нападающий был задрафтован «Вашингтоном» в 2013 году в первом раунде под общим 23-м номером. Бураковски выступал за «столичных» пять лет — с 2014 по 2019 год. За это время шведский форвард успел выиграть Кубок Стэнли, запомнившись двумя голами в седьмом матче финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2019-м Андре был обменян в «Колорадо Эвеланш».

Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»: