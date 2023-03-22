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Шестёркин поздравил Овечкина с выходом на вторую строчку в истории НХЛ по количеству голов

Шестёркин поздравил Овечкина с выходом на вторую строчку в истории НХЛ по количеству голов
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поздравил соотечественника, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на вторую строчку в истории НХЛ по количеству голов.

«Ови, поздравляю с тем, что обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов всех времён!» — сказал Шестёркин.

Напомним, российский голкипер был задрафтован «рейнджерами» в 2014 году в четвёртом раунде под общим 118-м номером. Шестёркин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2019 года. В прошлом сезоне страж ворот «Рейнджерс» выиграл приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему голкиперу чемпионата, и стал третьим россиянином, победившим в этой награде. Шестёркина также номинировали на «Харт Трофи», но трофей вручили форварду «Торонто» Остону Мэттьюсу.

Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»:

«Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина «Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина
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