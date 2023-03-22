Лидер «Далласа» — Овечкину: было невероятно наблюдать за тобой с самого детства

Лидер и нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон обратился к форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, поздравив его с выходом на второе место в истории НХЛ по количеству шайб.
«Ови, поздравляю! Было невероятно наблюдать за тобой с самого детства, за тем, сколько ты забивал. Невероятно наблюдать за этим и сейчас. Так что поздравляю!» — сказал Робертсон.
Напомним, Джейсон был задрафтован «Далласом» в 2017 году во втором раунде под общим 39-м номером. Американский нападающий дебютировал в НХЛ в феврале 2020 года и стал полноценным игроком основы клуба в следующем сезоне. Робертсон занял второе место в голосовании за «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку лиги. Американец проиграл лишь российскому форварду Кириллу Капризову.
Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»:
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