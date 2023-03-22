Копитар: Ови, чувак, мои поздравления. Забивать столько, сколько ты, — великое достижение
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Лидер, капитан и нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на второе место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб.
«Ови, чувак, мои поздравления. 800 голов — это очень много. Забивать столько, сколько ты, на постоянной основе — это великое достижение. Поздравляю и желаю забивать немного больше», — сказал Копитар.
Напомним, словенский форвард был задрафтован на год позже Овечкина — в 2005 году. «Лос-Анджелес» выбрал Копитара в первом раунде под общим 11-м номером. Нападающий начал выступление в Национальной хоккейной лиге в 2006 году. С того времени словенец неизменно представляет «Лос-Анджелес» в НХЛ. Сейчас Копитару 35 лет.
Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»:
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