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«Адмирал» — «Ак Барс» 1:2 ОТ, результат матча плей-офф Кубка Гагарина 22 марта 2023 года

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме четвёртого матча и сделал счёт в серии 3-1
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился четвёртый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде гостям удалось открыть счёт в матче усилиями Кирилла Семёнова, забросившего шайбу на шестой минуте матча. Дальневосточный клуб сравнял счёт во втором периоде, когда на 36-й минуте игры точным броском в дальний угол отличился защитник «Адмирала» Либор Шулак с передачи Михала Криштофа. Победу «Ак Барсу» на шестой минуте овертайма принёс Александр Радулов. Общий счёт матча по броскам — 28:20 в пользу казанцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Панюков) – 05:13 (5x5)   1:1 Шулак (Криштоф) – 35:10 (5x5)   1:2 А. Радулов (Воронков, Токранов) – 65:47 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.

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