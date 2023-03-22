«Игра была и определяющая, и непростая». Билялетдинов — о победе над «Адмиралом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги четвёртой игры серии полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Адмиралом» (2:1 ОТ).
«Игра была и определяющая, и непростая. Мы это понимали прекрасно, готовились. Не всегда всё получается, но ребята стараются, отдача большая, поэтому я очень рад, что мы выиграли сегодня эту игру. Готовимся дальше.
Чему уделили особое внимание между третьей и четвёртыми играми? Всему. Все моменты проговаривали и готовились.
Проговаривали возможность игры в овертайме? Всегда мы говорим, что цена ошибки возрастает, поэтому нельзя ошибаться — особенно в овертайме. Там уже не исправишь её.
При 1:0 стали играть на удержание? Нет, никакого удержания не было. Мы продолжали играть.
Игра в большинстве? Вопрос беспокоит, над этим работаем», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 22 марта 2023
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