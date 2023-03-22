Главный тренер «Адмирала»: лишний раз ребят не накручиваю, они всё знают

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что никак дополнительно не настраивал подопечных перед четвёртым матчем серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (1:2 ОТ), чтобы избежать излишнего психологического давления.

«Настраивал ли команду на этот матч как на решающий? Я знаю, как работать в плей-офф. Никаких лишних эмоций я команде не показывал. Мы играем весь год. Делаем весь год одно и то же, поэтому лишний раз я ребятам ничего не говорю. Они всё знают, как играть. Лишний раз их не накручиваю. Они всё знают. Надо выходить и играть», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.