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«Они же не просто так Уфу обыграли». Защитник «Ак Барса» оценил уровень «Адмирала»

«Они же не просто так Уфу обыграли». Защитник «Ак Барса» оценил уровень «Адмирала»
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Защитник «Ак Барса» Василий Токранов после победы над «Адмиралом» (2:1 ОТ) оценил игру дальневосточной команды.

«Победа добавляет спокойствия перед поездкой в Казань? Не скажу, что спокойствия добавляет. Хорошо, что ведём. Главное — дома игру выиграть.

Насколько цепко и вязко играл «Адмирал»? Они же не просто так Уфу обыграли и вышли во второй раунд. Команда достаточно быстрая, вязкая, не уступает в борьбе. Хорошая команда. Тем более это плей-офф, все знают, что одна ошибка может решить исход всей серии, поэтому стараемся не ошибаться — что мы, что они», — передаёт слова Токранова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Следующий матч в серии пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.

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