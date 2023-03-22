Три российских голкипера попали в топ-5 лучших по версии игроков НХЛ

Ассоциация игроков НХЛ провела опрос среди 626 хоккеистов лиги по различной тематике.

На вопрос: «Если бы вам нужно было победить в одной игре, какого вратаря вы бы выбрали?» подавляющее большинство игроков выбрали голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. У него 52,3% голосов. На втором месте — вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (4,8%). Ещё один российский голкипер Илья Сорокин, выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс» занял пятое место (3,2%).

В пятёрку также вошли голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри (3-е место, 4%) и Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» (4-е место, 3,5%).

Как отмечается на сайте ассоциации, Василевский второй год подряд признаётся лучшим среди выбора игроков.