Три российских голкипера попали в топ-5 лучших по версии игроков НХЛ
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Ассоциация игроков НХЛ провела опрос среди 626 хоккеистов лиги по различной тематике.
На вопрос: «Если бы вам нужно было победить в одной игре, какого вратаря вы бы выбрали?» подавляющее большинство игроков выбрали голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. У него 52,3% голосов. На втором месте — вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (4,8%). Ещё один российский голкипер Илья Сорокин, выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс» занял пятое место (3,2%).
В пятёрку также вошли голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри (3-е место, 4%) и Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» (4-е место, 3,5%).
Как отмечается на сайте ассоциации, Василевский второй год подряд признаётся лучшим среди выбора игроков.
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