Кожевников оценил шансы «Торпедо» в серии со СКА. Нижегородцы уступают 0-3

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы «Торпедо» в серии со СКА. Напомним, нижегородцы уступают со счётом 0-3 в серии.

«Думаю, что «Торпедо» сегодня может выиграть. Это классная молодая команда, у игроков есть желание, глаза горят, видно, что ребята получают удовольствие от игры по системе Игоря Ларионова. Проигрывают, не проигрывают, но они играют в свой хоккей. И это радует. Но у хоккеистов ещё маловато опыта. Всё-таки СКА наигранная команда. В её составе есть опытные бойцы, которые уже выигрывали Кубок Гагарина. Им трудно противостоять, Роман Борисович [Ротенберг] создал хороший коллектив. Они играют неплохо.

«Торпедо» — открытие сезона, но у игроков опыта маловато, а скамейка запасных небольшая. Зацепить один матч они могут, но потом в серии им будет тяжело. Думаю, что они могут выстрелить в следующем сезоне. Дай бог, чтобы остался состав команды. Тогда в следующем году будет совершенно другой результат. Ларионов уже доказал, что он умеет работать», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

Напомним, четвёртый матч в серии СКА — «Торпедо» состоится сегодня, 22 марта, в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:30 мск.