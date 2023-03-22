Панарин и Кучеров — в топ-5 распасовщиков, по мнению игроков НХЛ
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Ассоциация игроков НХЛ провела опрос среди 626 хоккеистов лиги по различной тематике.
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошли в пятёрку лучших распасовщиков, по мнению игроков лиги.
Панарин занял четвёртое место с 7,8% проголосовавших за него. Форвард «Тампы» Кучеров — третье место с 10,5%. Лидером рейтинга стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (25%), второе — одноклубник Панарина — Патрик Кейн (13%). На пятой строчке — один из лидеров «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (7,7%).
Напомним, на вопрос: «Если бы вам нужно было победить в одной игре, какого вратаря вы бы выбрали?» подавляющее большинство игроков выбрали голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.
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