Панарин и Кучеров — в топ-5 распасовщиков, по мнению игроков НХЛ

Ассоциация игроков НХЛ провела опрос среди 626 хоккеистов лиги по различной тематике.

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошли в пятёрку лучших распасовщиков, по мнению игроков лиги.

Панарин занял четвёртое место с 7,8% проголосовавших за него. Форвард «Тампы» Кучеров — третье место с 10,5%. Лидером рейтинга стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (25%), второе — одноклубник Панарина — Патрик Кейн (13%). На пятой строчке — один из лидеров «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (7,7%).

Напомним, на вопрос: «Если бы вам нужно было победить в одной игре, какого вратаря вы бы выбрали?» подавляющее большинство игроков выбрали голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.