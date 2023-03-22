«Нефтехимик» продлил контракт с 27-летним голкипером Тихомировым

«Нефтехимик» продлил контракт с вратарём Андреем Тихомировым, сообщает клуб в своём телеграм-канале. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Андрей пополнил состав нижнекамцев по ходу текущего сезона. В регулярном чемпионате он принял участие в 35 матчах. В 15 из них одержал победу, в том числе четыре матча отыграл «на ноль» с процентом отражённых бросков 91,4 и коэффициентом надёжности 2,45. В восьми матчах сыграл с одной пропущенной шайбой. В плей-офф провёл пять игр.

До «Нефтехимика» 27-летний голкипер выступал несколько сезонов за нижегородское «Торпедо», воспитанником которого он является.

Напомним, «Нефтехимик» в регулярке занял восьмое место и в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина уступил казанскому «Ак Барсу» 2-4 в серии.