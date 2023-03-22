«Нефтехимик» продлил контракт с 27-летним голкипером Тихомировым
Поделиться
«Нефтехимик» продлил контракт с вратарём Андреем Тихомировым, сообщает клуб в своём телеграм-канале. Новое соглашение рассчитано на один сезон.
Андрей пополнил состав нижнекамцев по ходу текущего сезона. В регулярном чемпионате он принял участие в 35 матчах. В 15 из них одержал победу, в том числе четыре матча отыграл «на ноль» с процентом отражённых бросков 91,4 и коэффициентом надёжности 2,45. В восьми матчах сыграл с одной пропущенной шайбой. В плей-офф провёл пять игр.
До «Нефтехимика» 27-летний голкипер выступал несколько сезонов за нижегородское «Торпедо», воспитанником которого он является.
Напомним, «Нефтехимик» в регулярке занял восьмое место и в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина уступил казанскому «Ак Барсу» 2-4 в серии.
Комментарии
- 22 марта 2023
-
17:40
-
17:32
-
17:22
-
17:20
-
17:07
-
17:00
-
16:50
-
16:32
-
16:30
-
16:19
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:15
-
15:02
-
14:50
-
14:36
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
Партнерский контент