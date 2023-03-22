Радулов — после победы над «Адмиралом»: давайте не будем давать шансов и возьмём своё

Нападающий Александр Радулов в победной раздевалке после матча с «Адмиралом» (2:1 ОТ) выступил с речью, где призвал команду закончить серию в Казани.

«Пацаны, красавцы все! Меньшинство – лучшие, на себя ловили шайбы. Самое главное давайте не будем давать никаких шансов, а возьмём своё в следующей игре. Всем удачи!» – приводит слова Радулова официальный Youtube-канал «Ак Барса».

Отметим, что 36-летний форвард – лучший снайпер и бомбардир «Ак Барса» в текущем розыгрыше плей-офф. На его счету 10 (6+4) очков в 10 матчах при показателе полезности «+3». В сегодняшнем матче Радулов забил победный гол в овертайме.

Следующий матч в серии пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.