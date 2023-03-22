Кожевников: ЧМ без России — это чемпионат двора. Финны, шведы и чехи — блохи и клопы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отстранение сборной России от международных соревнований на сезон-2023/2024.

«А что мы можем сделать? Руководит же в ИИХФ француз, толерантный парень. Надо нам терпеть и ребятам, ничего такого сверхъестественного, ожидаемо было. Финны со шведами начали раскачивать лодку, уверен. Жаль, что наших людей там в организации нет.

Чемпионат двора без сборной России – это чемпионат двора. Латыши тоже раскачивали лодку? Это вообще ничто, кто они такие? Такую шелупонь никто не слушает. Финны, шведы, чехи – вот кто главные затейники. Но это тоже блохи и клопы, они ничего не значат. На них надавили, и они воняют. Канадцы и США более лояльны в этом плане. Правда, в Америке политика играет большую роль. Без России никакие международные спортивные турниры не имеют значения. Нашим ребятам нужно выстоять, пережить это. Все мужики, все всё понимают», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.