Президент ИИХФ назвал причину продления отстранения сборных России и Беларуси

Президент ИИХФ Люк Тардиф назвал причину продления отстранения сборных России и Беларуси. Напомним, команды полностью пропустят сезон-2023/2024.
«У нас было много тем для обсуждения, но не удивлю вас, что возвращение сборных России и Беларуси было самой важной темой этой встречи.
Мы провели повторную оценку ситуации и вновь рассмотрели своё решение. Нам потребовалась помощь сторонней экспертной компании для оценки рисков и влияния восстановления этих сборных с точки зрения безопасности. Так же мы делали перед тем, как перенести турнир из Минска в Ригу. Обсуждение и анализ совета профессионалов привели нас к выводу, что ещё слишком рано возвращать Россию и Беларусь на наши турниры.
На данный момент мы оставили своё изначальное решение в силе, ещё слишком рано, слишком много рисков. Главное — вопрос безопасности игроков, включая русских и белорусов, безопасности нашего персонала, организации и болельщиков», — приводит слова Тардифа сайт ИИХФ.
- 22 марта 2023
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