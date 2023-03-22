Организаторы ЧМ-2023, перенесённого из России, просят допфинансирование из бюджета Латвии

Президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис заявил, что оргкомитету чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдёт в Риге и финском Тампере, нужно дополнительное финансирование.

«Было бы несправедливо по отношению к хоккею, если бы помогали другим видам спорта, а не нам. Чемпионат мира по хоккею станет самым крупным спортивным событием в Латвии за последние годы, и он пройдёт со зрителями. В 2021 году болельщиков не пускали из-за пандемии, что сделало его в некотором роде закрытым мероприятием. Это будет настоящий хоккейный праздник, и я уверен, что правительство не должно оставить нас без софинансирования.

Мы просим только финансирование для международных платежей. Мы не просим денег, чтобы тратить их на содержание нашей организации», — цитирует Калвитиса Sportacentrs.

Бюджет запланированного в Риге турнира составляет менее 8 млн миллионов евро. Из них 570 тыс. евро планируется профинансировать Рижским самоуправлением, а 550 тыс. евро — Латвийским оргкомитетом.

При этом до сих пор не выделено государственное финансирование в размере 500 тыс. евро на оплату лицензии и 250 тыс. евро на оплату конгресса ИИХФ, который проходит в дни ЧМ. Остальные доходы в размере более 6 млн евро запланированы от продажи билетов.

Чемпионат мира по хоккею — 2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге.

Напомним, сегодня стало известно о том, что ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/2024.