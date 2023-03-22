Крикунов: ощущение, что это не последнее продление отстранения сборной России

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал продление отстранения сборной России от международных турниров на сезон-2023/2024.

«В IIHF сделали всё, что могли, чтобы нас удивить, но меня уже ничего не удивляет. Грустно от этой новости. Хотя было понятно, что в этом году мы не будем играть на чемпионате мира. Не знаю, что будет дальше. Такое ощущение, что это не последнее продление нашего отстранения. Поэтому в следующем году нужно всеми силами пробиваться на международные соревнования. К Олимпиаде должно быть всё хорошо», — приводит слова Крикунова Sport24.

Напомним, сегодня совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024. Таким образом, сборная России пропустит третий чемпионат мира подряд.

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