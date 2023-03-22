Быков: отстранение сборной России закончится, когда IIHF получит разрешение на это от США

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о продлении отстранения сборной России от международных соревнований на сезон-2023/2024.
«Когда наше отстранение закончится? Когда IIHF получит разрешение на это от США и их приспешников. Они зависят от американских политических взглядов. Тут сложно загадывать. Но у нас есть Министерство спорта и ФХР, которые должны защищать наших хоккеистов, спортсменов и искать возможности для прогресса», — цитирует Быкова Sport24.
Напомним, сегодня совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024. Таким образом, сборные России и Беларуси пропустят третий чемпионат мира подряд.
- 22 марта 2023
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