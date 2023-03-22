Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА победил «Торпедо», выиграл серию 4-0 и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

СКА победил «Торпедо», выиграл серию 4-0 и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Торпедо» принимало на своём льду СКА. Победу со счётом 5:3 одержали гости.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Гончарук с передач Алексея Кручинина и Богдана Конюшкова. На пятой минуте периода Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Максима Федотова оформил дубль. На 17-й минуте периода размочил счёт Роман Рукавишников с передач Михаила Воробьёва и Никиты Камалова.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте третьего периода упрочил преимущество хозяев Василий Атанасов с передач Андрея Белевича и Данила Веряева. На 11-й минуте сократил отставание до минимума Эмиль Галимов с передач Степана Фальковского и Николая Полякова. На 14-й минуте периода восстановил равенство в счёте Никита Гусев с передачи Марата Хуснутдинова. На 17-й минуте вывел СКА вперёд Игорь Ожиганов с передачи Марата Хайруллина. В конце третьего периода окончательный счёт в матче установил Марат Хайруллин.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гончарук (Кручинин, Конюшков) – 01:31 (5x4)   2:0 Гончарук (Коваленко, Федотов) – 04:45 (5x5)   2:1 Рукавишников (Воробьёв, Камалов) – 16:25 (5x5)   3:1 Атанасов (Белевич, Веряев) – 43:49 (5x5)   3:2 Галимов (Фальковский, Поляков) – 50:13 (5x5)   3:3 Гусев (Хуснутдинов) – 53:17 (5x5)   3:4 Ожиганов (Хайруллин) – 56:42 (5x5)   3:5 Хайруллин – 58:19 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, СКА выиграл серию со счётом 4-0 и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023