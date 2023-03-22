СКА победил «Торпедо», выиграл серию 4-0 и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Торпедо» принимало на своём льду СКА. Победу со счётом 5:3 одержали гости.
На второй минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Гончарук с передач Алексея Кручинина и Богдана Конюшкова. На пятой минуте периода Сергей Гончарук с передач Николая Коваленко и Максима Федотова оформил дубль. На 17-й минуте периода размочил счёт Роман Рукавишников с передач Михаила Воробьёва и Никиты Камалова.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На четвёртой минуте третьего периода упрочил преимущество хозяев Василий Атанасов с передач Андрея Белевича и Данила Веряева. На 11-й минуте сократил отставание до минимума Эмиль Галимов с передач Степана Фальковского и Николая Полякова. На 14-й минуте периода восстановил равенство в счёте Никита Гусев с передачи Марата Хуснутдинова. На 17-й минуте вывел СКА вперёд Игорь Ожиганов с передачи Марата Хайруллина. В конце третьего периода окончательный счёт в матче установил Марат Хайруллин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Таким образом, СКА выиграл серию со счётом 4-0 и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина.
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