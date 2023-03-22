Голкипер «Торпедо» Кульбаков от злости ударил клюшкой по воротам после пятой шайбы СКА

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Торпедо» принимало на своём льду СКА. Победу со счётом 5:3 одержали гости.

В конце третьего периода после пятой шайбы СКА в матче голкипер нижегородцев Иван Кульбаков от злости ударил клюшкой по воротам.

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Отметим, что армейцы отыгрались со счёта 1:3 в третьем периоде. СКА забросил четыре шайбы за восемь минут. Марат Хайруллин отметился двумя очками в матче, записав на свой счёт один гол и одну передачу.

Таким образом, СКА выиграл серию со счётом 4-0 и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина. Клуб из Санкт-Петербурга в финале Запада сыграет с победителем пары ЦСКА — «Локомотив».