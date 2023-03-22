ФХР выступила с заявлением о решении ИИХФ продлить отстранение России

Федерация хоккея России на своём официальном сайте выступила с заявлением о решении ИИХФ продлить отстранение национальной команды от международных турниров на сезон-2023/2024.

«Формат таких соревнований, как чемпионат мира, предусматривает состязание между сильнейшими спортсменами планеты, без дискриминации по национальному или этническому признаку. Россия – одна из ведущих стран мирового хоккея, входит в число лидеров по победам и медалям на самых престижных международных турнирах.

Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине «безопасности участников» – это решение, которое не несёт в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея.

ФХР продолжит предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования», — говорится в заявлении.