Захаркин: сейчас не нужно смотреть на международный календарь, надо продлевать сезон в КХЛ

Известный тренер Игорь Захаркин, работавший в связке с Вячеславом Быковым в сборной России по хоккею, «Салавате Юлаеве», СКА, прокомментировал продление отстранения национальной команды от международных соревнований на сезон-2023/2024.

«Решение в логике тех, которые принимают и другие спортивные федерации. Это очень плохо и для международного хоккея, и для России. Мы вынуждены принять это как факт, причём с горечью. Повлиять на это никак невозможно.

Что нужно делать, чтобы поддерживать интерес к нашему хоккею и сохранять его в боеспособном состоянии? Только повышать конкуренцию во внутренних турнирах. Сейчас нужно проводить очень осмысленную политику во всех наших хоккейных лигах, стараться их усилить за счёт собственных резервов. Это позволит игрокам поддерживать на высоком уровне мастерство. Конечно, когда нас вернут на международную арену, потребуется какое-то время на то, чтобы догнать конкурентов. Но потенциал русского хоккея всегда был большим.

Есть смысл продлить сезон, захватить май для игр? Да, в том числе. Не надо теперь ориентироваться на международный календарь. Нужно создать структуру наших чемпионатов так, чтобы укреплялся зрительский интерес, чтобы интрига возросла. Клубы должны развиваться, привлекать внимание болельщиков. Какая-то международная жизнь всё равно останется: игры с нашими ближайшими соратниками — Казахстаном, Беларусью. А так надо продлевать чемпионат КХЛ, делать его ритмичным, чётким, удобным, чтобы была возможность и потренироваться, и восстановиться хоккеистам», — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

Ранее об отстранении высказался бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.