Ротенберг — о камбэке СКА: пришлось использовать план «Б». Наша многоходовка сработала

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о победном матче с «Торпедо» (5:3). Армейцы отыгрались со счёта 1:3 в третьем периоде и забросили четыре шайбы за восемь минут.

«Боевая игра, самая сложная игра. Пришлось использовать план «Б» сегодня. За счёт этой серии выходим на новый уровень с точки зрения скоростей, отличная команда «Торпедо». Такой хоккей нам нужен, он, уверен, поднимет нам рейтинги, детишки пойдут в школы. В чём план «Б»? Не буду раскрывать всех деталей, главное, что он сработал. Это командная победа, огромная благодарность команде.

Моя задача – помочь команде выиграть, секретов тут нет. Нашли правильные слова, ходы, тут как в шахматах, наша многоходовка сработала. Замена вратаря? Разные ситуации бывают, у нас оба вратаря сильные, мы им доверяем. В хоккее бывают разные ситуации, главное – вовремя принимать правильные решения. Здорово, что Подъяпольский тоже сыграл, потому что у нас впереди длинный путь. Для нас всё только начинается», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.