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«Будем часами тренировать». Ротенберг — о нулевом большинстве СКА в серии с «Торпедо»

«Будем часами тренировать». Ротенберг — о нулевом большинстве СКА в серии с «Торпедо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Торпедо» (5:3) рассказал про игру в большинстве армейцев. За серию с нижегородцами клуб из Санкт-Петербурга ни разу не реализовал численное преимущество.

«Минск и «Торпедо» — совершенно разные соперники. Все матчи тяжёлые, любая победа даётся непросто, но мы работали весь сезон. При этом есть детали, которые нас не устраивают, и у нас сейчас достаточно времени, чтобы потренироваться. За счёт чего победили? Главное, нам удалось поддержать скорости, предложенные соперником. А также самоотдача и командный характер.

Проблемное большинство? Будем тренировать. Мне в своё время рассказывали наши советские легенды – Тихонов, Третьяк, что часами тренировали большинство. Так что будем часами тренировать. К счастью, у нас есть время на это», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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