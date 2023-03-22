«Будем часами тренировать». Ротенберг — о нулевом большинстве СКА в серии с «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Торпедо» (5:3) рассказал про игру в большинстве армейцев. За серию с нижегородцами клуб из Санкт-Петербурга ни разу не реализовал численное преимущество.
«Минск и «Торпедо» — совершенно разные соперники. Все матчи тяжёлые, любая победа даётся непросто, но мы работали весь сезон. При этом есть детали, которые нас не устраивают, и у нас сейчас достаточно времени, чтобы потренироваться. За счёт чего победили? Главное, нам удалось поддержать скорости, предложенные соперником. А также самоотдача и командный характер.
Проблемное большинство? Будем тренировать. Мне в своё время рассказывали наши советские легенды – Тихонов, Третьяк, что часами тренировали большинство. Так что будем часами тренировать. К счастью, у нас есть время на это», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 22 марта 2023
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