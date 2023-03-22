Результаты матчей плей-офф КХЛ 22 марта, турнирная сетка

22 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены две встречи второго раунда плей-офф.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился четвёртый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Торпедо» принимало на своём льду СКА. Победу со счётом 5:3 одержали гости. Таким образом, СКА выиграл серию со счётом 4-0 и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина.