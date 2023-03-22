Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей плей-офф КХЛ 22 марта, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 22 марта, турнирная сетка
Комментарии

22 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены две встречи второго раунда плей-офф.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился четвёртый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Панюков) – 05:13 (5x5)   1:1 Шулак (Криштоф) – 35:10 (5x5)   1:2 А. Радулов (Воронков, Токранов) – 65:47 (5x5)

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Торпедо» принимало на своём льду СКА. Победу со счётом 5:3 одержали гости. Таким образом, СКА выиграл серию со счётом 4-0 и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гончарук (Кручинин, Конюшков) – 01:31 (5x4)   2:0 Гончарук (Коваленко, Федотов) – 04:45 (5x5)   2:1 Рукавишников (Воробьёв, Камалов) – 16:25 (5x5)   3:1 Атанасов (Белевич, Веряев) – 43:49 (5x5)   3:2 Галимов (Фальковский, Поляков) – 50:13 (5x5)   3:3 Гусев (Хуснутдинов) – 53:17 (5x5)   3:4 Ожиганов (Хайруллин) – 56:42 (5x5)   3:5 Хайруллин – 58:19 (5x5)
Турнирная сетка Кубка Гагарина
Собаки лают, караван идёт! «Адмирал» бьётся с «Ак Барсом», пока на его тренера льют грязь Собаки лают, караван идёт! «Адмирал» бьётся с «Ак Барсом», пока на его тренера льют грязь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023