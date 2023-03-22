Г. Титов — о 4-0 в серии СКА — «Торпедо»: каждый получает то, на что наработал

Известный специалист, тренер Герман Титов подвёл итоги четвёртого матча серии между «Торпедо» и СКА (3:5, 0-4 в серии).

«Отличный хоккей в Нижнем Новгороде в исполнении обеих команд. Эта серия, наверное, выглядела самой насыщенной именно в плане хоккея. Думаю, никто был бы не против, чтобы такой хоккей продолжался дольше 60 минут. Два быстрых гола сегодня помогли нижегородцам, но не сломили СКА. Попадания там были идеальные, а в гостях выбираться с 0:2 всегда непросто, однако армейцы дальше играли с большим преимуществом и в целом заслуженно победили.

Справедлив ли счёт в серии 4-0? Каждый получает то, на что наработал. Всё же считаю, что на одну победу «Торпедо» наиграло, ведь два матча из четырёх завершилось в одну шайбу, да и сегодня игра была «шайба в шайбу». У СКА достаточно опытный тренерский штаб, который правильно отреагировал на неудачный старт, в третьем периоде гости серьёзно добавили, а «Торпедо» неожиданно развалилось. Так или иначе, хочется поблагодарить соперников за то, что играли в хоккей без грубости и капканов, на фоне некоторых команд такой хоккей смотрится особенно выигрышно», — сказал Титов «Чемпионату».