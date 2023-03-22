Дементьев: ИИХФ своими действиями подталкивает Россию к выходу из организации

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о продлении отстранения сборной России от международных соревнований на сезон-2023/2024.
«Ничего удивительного и неожиданного в таком решении ИИХФ нет. Поэтому будем исходить из тех реалий, которые есть в настоящий момент. Будем развивать свой хоккей, растить молодых игроков, которые пользуются спросом в том числе в НХЛ. Иного пути просто нет. Будем другими способами подниматься наверх и доказывать преимущество нашей школы.
Предложения выйти из ИИХФ? Этот шаг напрашивался, и сама ИИХФ подталкивает Федерации хоккея России и Беларуси к этому. Значит, будем развиваться так. НХЛ не является членом ИИХФ и прекрасно себя чувствует. Трансферные карты и другие юридические вопросы, которые были завязаны на Международной федерации, отпадут сами собой», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
Напомним, сегодня совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024. Таким образом, сборные России и Беларуси пропустят третий чемпионат мира подряд.
- 22 марта 2023
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